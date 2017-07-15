15 июля 2017 г.
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Ближний Восток

СМИ Германии: за нападением на туристок в Хургаде стоит "Исламское государство"

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
СМИ Германии: за нападением на туристок в Хургаде стоит "Исламское государство"

Несколько СМИ Германии, в том числе, Bild, сообщили о том, что 28-летний араб, напавший на иностранных туристок в Хургаде, связан с террористической организацией "Исламское государство".

Однако пока эта информация не подтверждена ни министерством иностранных дел Египта, ни египетскими СМИ.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 14 июля, на закрытом пляже, принадлежащем отелю Sunny Days El Palacio. Мужчина проник на территорию отеля с общественного пляжа, расположенного рядом. Он напал на несколько групп туристов, стараясь наносить удары ножом в лицо, шею и ноги. В результате нападения погибли две гражданки Германии.

Во время нападения он выкрикивал по-арабски: "Египтяне, отойдите, я не хочу, чтобы пострадали египтяне".

Злоумышленник успел ранить 6 человек прежде, чем его скрутили сотрудники отеля. Обездвижив преступника, они затолкали его в тележку для перевозки чемоданов. Затем на место происшествия прибыла полиция.

Египетские СМИ сообщили имя преступника. Это – Абдель-Рахман Шамс Эль-Дин, 28-летний житель города Кафр-эль-Шейх, студент факультета экономики местного университета. В настоящее время он находится под следствием.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 июля 2017 г.
Нападение на туристок в Хургаде. Подробности
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июля 2017 г.
На египетском курорте Хургада в результате нападения погибли две иностранные туристки







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