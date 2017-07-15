В Турции празднуют годовщину "июльского путча", подавленного год назад

15 июля в Турции пышно отмечают годовщину путча – попытки правительственного переворота, совершенной год назад.

Год назад турецкие военные нанесли несколько воздушных ударов по зданию парламента и другим правительственным учреждениям. Погибли не менее 260 человек, но к утру попытка переворота была подавлена.

После провала переворота по подозрениям в связях с заговорщиками лишились работы более 150.000 человек – военнослужащие, преподаватели, полицейские, журналисты, отмечает ВВС. За минувший год по подозрению в причастности к попытке переворота в стране были арестованы более 50 тысяч человек.

Организатором путча власти считают проживающего в США богослова Фетхуллу Гюлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что не понимает, почему США отказываются выдавать богослова Фетхуллу Гюлена, которого официальная Анкара обвиняет в организации попытки переворота 15-16 июля.

"Америка не должна укрывать террористов", - заявлял Эрдоган. - США – наш друг и союзник. Они не должны позволять Гюлену руководить террористическими действиями со своей территории. Этому нет оправдания".

Сам Гюлен отрицает свою причастность к июльскому путчу и не боится того, что может быть выдан властями США. "Мне 77 лет, и я не боюсь смерти. Умереть заложником угнетателя и предстать перед Создателем – это честь для меня".





