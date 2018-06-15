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Ближний Восток

ВВС Армии обороны Израиля атаковали наблюдательный пункт ХАМАС

время публикации: 21:19 | последнее обновление: 21:53 блог версия для печати фото
ВВС Армии обороны Израиля атаковали наблюдательный пункт ХАМАС
ВВС Армии обороны Израиля атаковали наблюдательный пункт ХАМАС
Недалеко от границы с Газой из-за "подозрительного шара" была перекрыта трасса

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, ВВС Армии обороны Израиля атаковали наблюдательный пункт ХАМАС в северной части сектора Газы, расположенный недалеко от того места, откуда в сторону израильской территории были запущены воздушные шары с привязанной к ним взрывчаткой.

Минздрав Газы не сообщал о пострадавших в результате этих действий израильских военных.

ЦАХАЛ подчеркивает, что использование террористами горящих воздушных змеев и воздушных шаров представляет собой серьезную угрозу безопасности, и намерен сделать все возможное для предотвращения их "полетов" над израильской территорией.

Напомним, около 11:00 232-я трасса на участке между поселками Ор а-Нер и Брор-Хаиль (местный совет Шаар а-Негев) была блокирована полицией из-за обнаружения воздушного шара, запущенного из сектора Газы. В полиции подтвердили, что шар нес заряд со взрывчатым веществом.

Около 13:30 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в секторе Газы была атакована с воздуха группа поджигателей, готовивших к запуску воздушные змеи и воздушные шары с "коктейлями Молотова" и взрывчатыми веществами. Кроме того, были нанесены удары по нескольким транспортным средствам.

Примерно в 14:00 в районе Кисуфим, недалеко от границы сектора Газы, возник пожар, вызванный запуском "огненного змея" из Газы. По данным Walla, сегодня на израильской территории было зафиксировано 11 пожаров.

Накануне группа палестинских боевиков объявила, что в пятницу, 15 июня, в сторону израильской территории из сектора Газы будет выпущено около пяти тысяч "огненных змеев" и воздушных шаров со взрывчаткой.



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