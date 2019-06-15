CNN: иранцы пытались сбить американский БПЛА незадолго до атаки на танкеры

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, иранцы попытались сбить американский беспилотный самолет, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух", сообщает CNN со ссылкой на информированного американского чиновника.

Согласно указанному источнику, ракета не попала в беспилотник и упала в воду.

Тот же чиновник пояснил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper вел наблюдение за тем, как иранские катера приближались к танкерам. Он не уточнил, есть ли записи, однозначно указывающие на причастность иранцев к нападениям на танкеры.

При этом данный чиновник заявил, что за несколько дней до 13 июня над Красным морем был сбит американский БПЛА Reaper. По мнению военных, беспилотник был сбит иранской ракетой, которую выпустили йеменские боевики-хуситы.

Ранее пресс-служба военно-морских сил США распространила видеозапись, на которой, как сказано в пояснении, показано, как команда сторожевого катера класса Gashti, принадлежащего иранскому "Корпусу стражей исламской революции" снимает неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous. Это видео было снято американским беспилотником.

По мнению американских военных, иранцы удалили мину, чтобы эксперты из других не могли определить изготовителя.

В публикации ВМС США отмечается также, что эти действия производились после того, как танкер был подорван и получил повреждения. Впоследствии экипаж этого танкера, 21 человек, был спасен американским ракетным эсминцем Bainbridge (DDG 96).

Ранее сообщалось, что экипаж эсминца ВМС США USS Bainbridge обнаружил прикрепленную к борту подорванного в Оманском заливе танкера несработавшую магнитную мину. Но первоначально не говорилось о том, что иранцы удалили эту мину.

По версии некоторых СМИ, норвежский танкер Front Altair, загоревшийся и затонувший в Оманском заливе, был подбит торпедой. ВМС США не подтверждают это и не опровергают, проводится экспертиза.

Судно Front Altair направлялось из Катара на Тайвань под флагом Маршалловых островов и было атаковано недалеко от восточного входа в Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив. Груз – 75.000 тонн нефти. Экипаж судна – 23 человека. Компания Frontline, которой принадлежит Front Altair, сообщила сайту VG, что команда состояла в основном из граждан России (11), Грузии (1) и Филиппин (11). Граждан Норвегии на борту не было. Все моряки с этого судна были эвакуированы и находятся в безопасности.

Второй пострадавший корабль – зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. В результате атаки он получил повреждения, один из членов экипажа ранен. Угрозы затопления нет.

Телеканал PressTV передал, что моряки были эвакуированы иранскими спасателями. Согласно этой информации, 44 члена экипажа танкеров были доставлены в порт Яск, в восточной провинции Хормозган.

Военно-морской флот США также сообщал, что принимает участие в спасательных операциях после нападения на суда. На помощь был направлен катер с находившегося неподалеку американского эсминца.

Позже официальный представитель министерства обороны США в интервью корреспонденту CBS News Дэвиду Мартину заявил: "Весьма вероятно, что Иран стоит за атаками (в Оманском заливе)". При этом представитель Пентагона назвал ложью утверждения Тегерана, что иранские военно-морские силы помогали спасать экипажи затонувшего и поврежденного судов. По его словам, 21 человек был спасен моряками американского ракетного эсминца Bainbridge.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что атака танкеров в Оманском заливе является часть попыток Ирана привести к росту напряженности в регионе.





