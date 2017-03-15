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Ближний Восток

США настаивают на выдаче иорданцами Ахлам Тамими, помогавшей смертнику в Иерусалиме

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 07:21 блог версия для печати фото
Приветствие Ахлам Тамими в аэропорту Аммана, 2011 год
Халид Машаль и Ахлам Тамими в Каире в 2011 году
Ахлам Тамими

Министерство юстиции США обратилось к властям Иордании с просьбой об экстрадиции для совершения правосудия 36-летней Ахлам Тамими, подданной Хашимитского королевства, обвиняемой в террористической деятельности, вследствие которой погибли американские граждане.

Уроженка Зарки (Иордания) Ахлам Тамими в августе 2001-го училась в университете и собиралась стать журналисткой. Она прекрасно знала еврейскую часть Иерусалима. Одевшись как туристка-еврейка, 9 августа 2001-го Ахлам, завербованная террористической организацией ХАМАС, довела до ресторана Sbarro (угол улиц Кинг Джордж и Яффо) террориста-смертника Изаддина Шухэйла аль-Масри (завербованного "Исламским джихадом"). В результате взрыва в ресторане погибли 15 человек (среди них семь детей) – граждане Израиля, США и Нидерландов, около 130 получили ранения. Ахлам Тамими была приговорена к 16-ти пожизненным заключениям.

В октябре 2011 года Ахлам Тамими, освобожденная вместе с другими террористами в рамках "сделки Шалита", была выслана на родину – в Иорданию.

В Иордании Тамими, как и планировала, стала тележурналисткой. Она ведет телешоу о жизни арабских заключенных в израильских тюрьмах.

15 июля 2013 года министерство юстиции США возбудило уголовное дело в округе Колумбия против Ахлам Тамими. Король Абдалла II тогда отказался выдать террористку американцам, заявив, что она уже отбыла положенное ей наказание в израильской тюрьме.

Тем не менее, власти США продолжают настаивать на выдаче Тамими. ФБР включило ее в список самых опасных разыскиваемых террористов.

По состоянию на март 2017 года, правительство Нидерландов не предъявило уголовных обвинений Ахлам Тамими. Но велика вероятность того, что в скором времени выдачи террористки потребуют и голландские власти.



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