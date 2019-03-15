ЦАХАЛ наносит удары по Газе в ответ на обстрел Тель-Авива

В ночь на пятницу, 15 марта, хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о нанесении военно-воздушными силами ЦАХАЛа серии ударов по новому порту к западу от Хан-Юниса, на юге сектора Газы, а также о сильном взрыве в центральной части сектора.

По данным "минздрава" Газы, в результате этих авиаударов никто не пострадал.

Позднее ПИЦ сообщил о новых ударах ВВС ЦАХАЛа по целям на юге и в центре сектора.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов по целям в Газе, подробности пока не приводятся.

Рано утром ПИЦ сообщил об ударах израильских ВВС по целям на севере и юге сектора, а также в городе Газа. По информации данного источника, в результате удара по цели к западу от Рафаха (юг сектора) пострадали два человека.

Действия ЦАХАЛа стали реакцией на ракетный обстрел центра Израиля накануне вечером.

Обстрел Тель-Авива вечером 14 марта 2019 года

Примерно в 21:00 из Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. По предварительным данным, речь идет о ракетах "Фаджар" иранского производства.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, во время обстрела система ПРО не была задействована. Место падения ракет не называется.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что после обстрела пяти гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока и, в одном случае, для помощи при сердечном приступе. При этом потребовалась госпитализация одного пострадавшего, мужчины примерно 50 лет. В МАДА отмечают, что раненых в результате обстрела не было.

После ракетного обстрела премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание военно-политического кабинета в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

В совещании принимали участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман и другие высокопставленные представители структур безопасности.

Совещание было посвящено вопросу реакции на обстрел Тель-Авива, осуществленный террористами из Газы впервые после августа 2014 года, когда завершилась операция "Нерушимая скала".

По словам правительственного источника, на совещании "были приняты решения". При этом он не уточнил, о каких решениях идет речь.