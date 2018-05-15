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Ближний Восток

Постпред США посоветовала Совбезу ООН поучиться сдержанности у Израиля

время публикации: 18:08 | последнее обновление: 18:43 блог версия для печати фото
Постпред США Никки Хейли
Заседание началось с минуты молчания в память о палестинских арабах, погибших во время "марша возвращения" 14 мая
Постпред Израиля Дани Данон

Во вторник, 15 мая, Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газы и последствия переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Инициатором созыва Совбеза выступил Кувейт.

Заседание началось с минуты молчания в память о палестинских арабах, погибших во время "марша возвращения" 14 мая.

Арабские государства потребовали проведения независимого международного расследования обстоятельств гибели десятков людей на границе Газы.

Никки Хейли, постоянный представитель США при Совете безопасности ООН, в своем выступлении дала понять, что массовые беспорядки в секторе Газы не связаны с переносом посольства США.

Хейли отметила, что Соединенные Штаты скорбят по погибшим людям, однако тысячи людей гибнут и в других странах Ближнего Востока. "Но в данном конкретном случае мы имеем дело с двойными стандартами. На прошлой неделе Иран предпринял попытку ракетного обстрела Израиля. И эта вспышка насилия должна была стать темой сегодняшнего обсуждения", - заявила постпред США.

Никки Хейли задала риторический вопрос присутствующим: кто из них потерпел бы подобные действия на своих границах? И, сама же отвечая на него, заметила, что Израиль проявляет "удивительную сдержанность", на которую не способна ни одна другая страна.

Представитель Вашингтона также заявила, что открытие посольство США в Иерусалиме был верным и необходимым шагом, "так как реальность такова, что Иерусалим является столицей Израиля".

Отметим, что палестинская администрация обвинила Израиль в "резне" в Газе и призвала международное сообщество положить конец агрессивным действиям Израиля. "Мы просим арабские и мусульманские государства, наших друзей на международной арене сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и поддержать палестинское руководство в противостоянии агрессии оккупантов", – было сказано в заявлении руководства ПА.

"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), организовавшее "марш возвращения" ("марш миллионов") на границе Газы и проводящее подобные акции с конца марта, заявляет о небывалом самопожертвовании жителей сектора во время "великого шествия" и настаивает на том, что израильские военные расстреляли мирную демонстрацию. Руководство ХАМАСа заявляет, что "марш возвращения" не имеет временных границ, он будет продолжаться до снятия блокады с сектора Газы.



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