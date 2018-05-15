В Иране предложили 100.000 долларов за взрыв посольства США в Иерусалиме

Действующая в Иране организация "Студенты – борцы за справедливость" опубликовала листовку, призывающую взорвать открытое 14 мая посольство США в Иерусалиме.

Листовка предлагает тем, кто это сделает, денежное вознаграждение в размере 100.000 долларов. Это достаточно скромная сумма по сравнению с сотнями миллионов, которые Исламская республика Иран тратит на поддержку террора.

Торжественная церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась в 70-ю годовщину провозглашения государства Израиль. В ней приняли участие около 800 почетных гостей, в том числе – президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Биньямин Нетаниягу, дочь президента США Иванка Трамп, его зять Джаред Кушнер.

Президент США Дональд Трамп прислал приветственное видео. Президент США в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что это должно было случиться намного раньше.

"Израиль независимое государство и, как другие независимые государства, имеет право само определять, где будет находиться его столица. Израиль выбрал Иерусалим", - сказал он.

Дональд Трамп также подчеркнул, что его страна остается верной данным ранее обещаниям и будет прилагать усилия для достижения мира в регионе. США также обязываются сохранить статус-кво Храмовой горы и святых мест.





