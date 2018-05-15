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Ближний Восток

Турция выдворила посла Израиля, объявив его персоной нон-грата

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:35 блог версия для печати фото
Эйтан Наэ
Турция выдворила посла Израиля, объявив его персоной нон-грата
Турция выдворила посла Израиля, объявив его персоной нон-грата

Власти Турции потребовали от посла Израиля Эйтана Наэ немедленно покинуть страну, объявив его персоной нон-грата "в связи с бойней, устроенной Израилем в секторе Газы".

Напомним, что ранее Турция объявила об отзыве для консультаций послов в Израиле и в США. Поводом к этому шагу стал перенос посольства США в Иерусалим, а также столкновения на границе с Газой.

В Турции в связи с событиями в Газе объявлен трехдневный траур.

По инициативе Анкары будет созван чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, на котором обсудят ситуацию в Газе и действия Израиля.

Минувшей ночью здание израильского посольства в Анкаре оказалось в окружении толпы, выкрикивавшей антиизраильские лозунги. Находящийся в Лондоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "государством террора" и пообещал продолжать поддерживать "палестинских братьев".

В ответ на это заявление премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отметил, что Эрдоган должен очень хорошо разбираться в терроре и убийствах, ведь он является лучшим другом террористов ХАМАСа.

Напомним, что в прошлый раз Турция выдворила посла Израиля 1 сентября 2011 года после публикации отчета Палмера по поводу перехвата судна "Мави Мармара".

О восстановлении дипломатических отношений до прежнего уровня было объявлено только в 2013 году под давлением президента США Барака Обамы, однако посол Израиля вернулся в Анкару только летом 2016 года.



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