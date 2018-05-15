Совет безопасности ООН обсудит "великое шествие" и "резню" в Газе

Во вторник, 15 мая, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газы и последствия переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Инициатором созыва Совбеза выступил Кувейт.

Арабские государства требуют независимого международного расследования обстоятельств гибели десятков людей на границе Газы. Западные дипломатические источники говорят, что США блокируют эту инициативу, используя право вето.

Палестинская администрация обвинила Израиль в "резне" в Газе и призвала международное сообщество положить конец агрессивным действиям Израиля. "Мы просим арабские и мусульманские государства, наших друзей на международной арене сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие и поддержать палестинское руководство в противостоянии агрессии оккупантов", – было сказано в заявлении руководства ПА.

"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), организовавшее "марш возвращения" ("марш миллионов") на границе Газы и проводящее подобные акции с конца марта, заявляет о небывалом самопожертвовании жителей сектора во время "великого шествия" и настаивает на том, что израильские военные расстреляли мирную демонстрацию. Руководство ХАМАСа заявляет, что "марш возвращения" не имеет временных границ, он будет продолжаться до снятия блокады с сектора Газы.

Армия обороны Израиля подчеркивает: речь идет о хорошо подготовленной провокации, организаторы которой под прикрытием демонстраций пытались осуществить теракты на границе. "ЦАХАЛ продолжит твердо и бескомпромиссно действовать, стремясь предотвратить теракты и не допустить посягательств на наш суверенитет. Любой акт террора получит жесткий ответ", – заявляют военные.

Посол Израиля в ООН Дани Данон накануне заседания Совбеза получил от ЦАХАЛа подробные отчеты о событиях на границе Газы, происходивших 14 мая.

ЦАХАЛ: полный список инцидентов в Газе 14 мая 2018 года

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробный перечень инцидентов и столкновений, имевших место на границе с сектором Газы. По сообщению армейской пресс-службы, беспорядки были инициированы террористической организацией ХАМАС и носили массовый и насильственный характер. Столкновения происходили в 13 различных местах. В беспорядках принимали участие около 40.000 палестинских арабов (рекордное число).

"ЦАХАЛ предпринимал шаги для предотвращения насильственных действий и актов террора", – заявляют военные. Самолеты ВВС и беспилотники ЦАХАЛа атаковали 11 объектов, принадлежащих ХАМАС. Танки обстреляли позиции террористов в южной и северной части сектора.

11:30. Сотни участников беспорядков попытались приблизиться к разделительному забору в северной части сектора Газы. Некоторые из них предприняли попытку преодолеть забор.

12:53. В северной части сектора приведены в действие пять взрывных устройств.

12:58. В северной части сектора приведено в действие еще одно взрывное устройство.

13:15. Группа террористов, состоящая из 6-8 человек, попыталась установить взрывное устройство около разделительного забора в южной части сектора. Террористы обстреляли военнослужащих. Солдаты открыли ответный огонь.

13:30. Военнослужащие ЦАХАЛа обстреляны в северной части сектора.

13:45. Группа из восьми террористов под прикрытием массовых беспорядков обстреляла военнослужащих в северной части сектора. Солдаты открыли ответный огонь.

13:50. ВВС ЦАХАЛа атаковали позицию ХАМАС в северной части сектора.

14:09. В южной части сектора приведены в действие три взрывных устройства.

14:10. ВВС ЦАХАЛа атаковали позицию ХАМАС в северной части сектора.

14:13. Бутылка с воспламеняющейся смесью брошена в сторону военнослужащих в южной части сектора.

14:15. Танк ЦАХАЛа обстрелял позицию ХАМАС в северной части сектора.

14:49. Бутылка с воспламеняющейся смесью брошена в сторону военных в южной части сектора. Солдаты открыли огонь по нападавшим.

15:10. В северной части сектора приведено в действие взрывное устройство.

15:26. Самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали пять объектов ХАМАС в северной части сектора.

17:04. Танк ЦАХАЛа обстрелял позицию ХАМАС в северной части сектора.

17:25. Самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали три объекта ХАМАВС в северной части сектора.

19:02. В южной части сектора террористы обстреляли военнослужащих ЦАХАЛа. В ответ танковым огнем был атакован наблюдательный пункт ХАМАС.

В течение дня участники "марша" запустили 17 воздушных змеев, к которым были прикреплены бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. На территории Израиля в результате действий злоумышленников возникли 23 очага возгорания.

Минздрав и МВД Газы (ХАМАС) о жертвах в день "великого шествия"

По состоянию на утро 15 мая, министерство здравоохранения и министерство внутренних дел Газы, контролируемые ХАМАСом, заявляют о 59 погибших и примерно 2700 раненых в ходе "марша возвращения" 14 мая. ХАМАС подчеркивает: речь идет о небывалом числе жертв в ходе "мирной демонстрации" за последние 70 лет, после "дня катастрофы" ("день накбы", день образования государства Израиль).

15 мая ХАМАС и другие палестинские организации планируют проведение новых массовых акций протеста, приуроченных ко "дню накбы". Этот день объявлен днем траура по погибшим "на всех палестинских территориях", будут проходить похороны, после которых беспорядки могут вспыхнуть с новой силой.

ХАМАС заявляет, что все 59 погибших были "гражданскими лицами", отмечая, что среди погибших семь детей и одна женщина. Особо отмечается, что один из погибших был фельдшером службы гражданской обороны.

Минздрав Газы сообщает, что помощь потребовалась примерно 2770 раненым, из них 1760 были доставлены в больницы. К раненым при этом относят не только тех, кто получил пулевые или осколочные ранения, но и тех, кто пострадал в результате отравления дымом или слезоточивым газом.

По утверждению властей Газы, около 1350 человек получили пулевые ранения и только 14 были ранены резиновыми пулями, сообщается также о 155 пострадавших в результате осколочных ранений (хотя ЦАХАЛ применял ракеты и бомбы исключительно при ударах по объектам ХАМАСа вдали от границы). Сообщается, что от отравления дымом и газом пострадали 980 человек. Еще сотни людей получили "другие травмы", заявляет минздрав Газы, не поясняя, о каких травмах идет речь.

Утверждается, что среди раненых 225 несовершеннолетних, 79 женщин, 12 журналистов, 17 фельдшеров. Состояние 54 раненых оценивается как критическое, 76 – как тяжелое.

Минздрав Газы сообщает также о гибели восьмимесячной девочки, которая умерла от отравления дымом или слезоточивым газом. Каким образом эта девочка оказалась среди демонстрантов около границы Газы, неясно.

Власти Газы обратились к Египту и других арабских странам, а также к Турции и Ирану, с просьбой о помощи с медикаментами для раненых.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, опубликовал список погибших 14 мая на границе сектора Газы. В этом списке указаны имена, пол и возраст (пятерым погибшим, судя по опубликованным данным, было меньше 18 лет). Не менее 50 погибших были мужчинами в возрасте от 18 до 39 лет.

Судя по твиттеру ПИЦ, многие погибшие были боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама" или служили в различных полицейских или разведывательных подразделениях ХАМАСа. Тем не менее, ХАМАС называет всех погибших "мирными гражданами".

Реакция международного сообщества

В Турции в связи с событиями в Газе объявлен трехдневный траур. Анкара отозвала своих послов из США и Израиля для консультаций. По инициативе Турции будет созван чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, на котором обсудят ситуацию в Газе и действия Израиля.

Премьер-министр Ливана Саад Харири высказал свою поддержку Газе. Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла обвинил Израиль в хладнокровных убийствах мирных граждан.

С резким осуждением действий Израиля выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

ЮАР отозвала "до дальнейших указаний" своего посла из Израиля.

ОАЭ выделили 5 миллионов долларов на срочную закупку медикаментов для Газы.

Япония и страны западной Европы выступили с призывом к сдержанности всех сторон конфликта. Великобритания заявила, что не откажется от поддержки права Израиля на защиту границ.

МИД России выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на палестинских территориях, в частности в секторе Газы, но не выступал с резким осуждением действий Израиля. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал такой комментарий: "Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдет в историю понедельник 14 мая 2018 года".

В США многие заявляют о поддержке Израиля, возлагая на ХАМАС ответственность за кровопролитие в Газе. Но президент Дональд Трамп пока не делал публичных заявлений по этому поводу. Белый дом заявил, что обострение конфликта в Газе не повлияет на процесс мирного урегулирования в целом.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл возложил на ХАМАС ответственность за гибель людей на границе Газы. Он заявил, что ХАМАС стремится к конфликту с ЦАХАЛом, и гонит людей туда, где есть высокая вероятность попасть под пули.

Реакция израильских арабов

Высшая наблюдательная комиссия израильских арабов объявила о проведении в среду, 16 мая, всеобщей забастовки в арабском секторе.

В ходе забастовки, объявленной в знак солидарности с жителями сектора Газы, будут закрыты школы, а также торговые и иные учреждения.

Вечером во вторник на перекрестке Маджд аль-Крум в Галилее, в Вади Ара и Негеве планируются демонстрации.





