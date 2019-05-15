"День Накбы": 71-секундная сирена в Газе и ПА

В среду, 15 мая, арабы Израиля, Палестинской автономии и сектора Газы отмечают "День Накбы" ("День Катастрофы"), приуроченный к дате провозглашения государства Израиль (14 мая).

15 мая 1948 года Великобритания объявила о прекращении мандата, и в тот же день Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну евреям Палестины и напали на только что провозглашенный Израиль с целью уничтожения нового еврейского государства.

По примеру Израиля, 15 мая 2019 года в 12:00 на территории Палестинской автономии и в секторе Газы прозвучала сирена "в память о катастрофе". Она продолжалась 71 секунду – по числу лет, прошедших с провозглашения Израиля в 1948 году. Параллельно проходят акции протеста в поддержку палестинских арабов во многих странах мира.

Как сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр", после полудня начались массовые акции протеста около восточной границы Газы, в которых принимают участие десятки тысяч жителей сектора (по оценке ЦАХАЛа, к границе приблизились примерно 10 тысяч человек). Основные акции проходят в пяти точках сбора участников "марша миллионов". От министерства здравоохранения Газы поступают сведения о десятках пострадавших в результате действий израильских военных, применяющих средства для разгона толпы.

Поступают сообщения о новых запусках "огненных шаров" с территории Газы и о пожарах в районе израильских поселков Нахаль-Оз и Беэри, а также на территории регионального совета Шаар а-Негев.

Около 17:00 палестинские источники сообщили, что представители ХАМАС начали вывозить участников "марша" от границы с Израилем. К границе были поданы автобусы, которые развозят участников протестной акции по их домам. По данным израильских СМИ, на границе остаются менее 7 тысяч участников акции протеста.

В Рамалле, около могилы Ясира Арафата прошел многотысячный митинг, приуроченный ко "дню Накбы". Подобные митинги также состоялись в Дженине, Шхеме, Калькилии, Туль-Кареме, Бейт-Лехеме, Хевроне и других населенных пунктах Палестинской автономии.

Восьмой год подряд арабы, обучающиеся в Тель-Авивском университете, проводят акцию протеста в "день Накбы", к ней присоединились арабские депутаты Кнессета. Проводится такая акция и на территории Еврейского университета в Иерусалиме.

Напомним, что в 1947 году руководство еврейского ишува согласилось с решением ООН о разделе подмандатной Палестины на еврейское и арабское государство. Арабы отвергли эту инициативу и начали войну против проживавших на территории британского мандата евреев. После провозглашения Израиля в страну вторглись армии арабских государств. Однако, несмотря на их численное превосходство, израильской армии удалось победить в войне за независимость. За арабскими армиями, бежавшими из Палестины, 71 год назад последовали и сотни тысяч арабов, боявшихся репрессий со стороны победителей. Этот массовый исход арабов стал началом проблемы палестинских беженцев.