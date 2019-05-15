Конфликт между Катаром и "Исламским джихадом" накануне "дня Накбы"

Вечером во вторник, 14 мая, специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади, выступая на пресс-конференции, заявил, что деньги, выделяемые его страной для сектора Газы, на данном этапе предназначены исключительно для гуманитарной помощи, а не для погашения задолженностей по зарплатам "госслужащим", включая боевиков различных военизированных формирований, передает агентство Safa.

Аль-Эмади называл сумму 180 миллионов долларов – части "большого гранта", о котором Доха объявляла на прошлой неделе. Тогда говорилось, что 300 миллионов долларов будут выделены Газе в виде грантов и займов для поддержки бюджета Палестинской администрации в секторах здравоохранения и образования, еще 180 миллионов долларов пойдут "на срочную спасательную и гуманитарную поддержку, а также на поддержку программ Организации Объединенных Наций в Палестине и на оказание услуг по электроснабжению для обеспечения доступа к энергоресурсам различных слоев палестинского народа".

12 мая аль-Эмади доставил в Газу 30 миллионов долларов наличными. Израильские СМИ писали, что, согласно договоренностям, положившим конец последнему раунду конфликта, часть этой суммы будет передана администрации ХАМАСа, часть пойдет на финансирование гражданских проектов.

Однако, судя по выступлению аль-Эмади, Катар рассчитывал, что все деньги пойдут пока на гуманитарные цели, а вопрос финансирования "административных нужд" ХАМАСа будет обсуждаться позже.

Мухаммад аль-Эмади также заявил о намерении Катара построить полевой госпиталь около границы в северной части сектора Газы на площади 40 дунамов. Кроме того, он сообщил, что к концу 2019 года будет продлен контракт на проект модернизации электростанции в Газе и развития инфраструктуры энергоснабжения жителей сектора.

В своем выступлении аль-Эмади подчеркнул, что ХАМАС и Израиль не хотят эскалации, заявив, что последний раунд противостояния был спровоцирован "другой фракцией", не называя ее, но дав понять, что речь идет об "Исламском джихаде".

Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахла отверг критику со стороны аль-Эмади, заявив, в свою очередь: "Мы поблагодарили Катар за гуманитарную помощь Газе, но это не значит, что мы примем его заявления, не имеющие отношения к гуманитарной миссии. Мы подчеркиваем наше право сопротивляться, а не позволять врагу оккупировать нашу родину, и мы отвергаем безответственные заявления катарского посланника".

Судя по сообщениям источников в Газе, критика со стороны лидера террористической организации "Исламский джихад" прозвучала уже после того, как катарский посланник покинул сектор.

ХАМАС утверждает, что катарский эмиссар извинился перед "Исламским джихадом"

Отметим, что "Исламский джихад" в последнее время получает финансирование от Ирана, а не от Катара.

Заявления аль-Эмади и ан-Нахлы прозвучали накануне очередного "марша миллионов" в Газе, который на этот раз будет приурочен к "дню Накбы". Год назад в этот день ХАМАС спровоцировал массовые беспорядки на границе Газы, что привело к гибели десятков людей.

На прошлой неделе министерство иностранных дел Катара объявило, что Доха выделит для палестинских арабов в Газе и на Западном берегу помощь в размере 480 миллионов долларов. О чем сообщало агентство Reuters. Председатель политбюро "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Ханийя тогда выразил благодарность руководству Катара за принятое решение, отметив, что оно было принято в первый день священного месяца Рамадан. Председатель палестинской администрации и лидер ФАТХа Махмуд Аббас (Абу Мазен) также поблагодарил Катар за выделение финансовой помощи, он отметил, что соответствующее решение было принято после визита делегации ПА в Доху.

Напомним, что в конце 2018 года Катар с согласия Израиля перевел наличными в сектор Газы 30 миллионов долларов. ХАМАС декларировал, что эти деньги будут использованы на погашение задолженностей по зарплатам (возникших из-за задержек с переводом денег со стороны Палестинской администрации в Рамалле) и помощь семьям погибших и пострадавших в ходе "маршей возвращения". 23 января 2019-го планировался перевод еще 15 миллионов долларов из Катара в Газу. СМИ писали, что по распоряжению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "третья выплата" была остановлена, потом сообщалось, что правительство Израиля согласилось на перевод денег – следуя рекомендациям руководителей силовых структур. Но в тот же день представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что "Исламское движение сопротивления" отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании. Специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади, комментируя отказ ХАМАС от "катарских денег", заявил, что руководство Газы согласилось передать всю сумму в Организацию Объединенных Наций, курирующую гуманитарные проекты в секторе. Но позже ХАМАС принял "катарские деньги" и заявил, что раздаст их примерно 100 тысячам нуждающимся семьям в Газе (по 100 долларов), о том, как в итоге были распределены "третьи" 15 миллионов долларов из Катара, неизвестно. В феврале специальный координатор по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, выступая с отчетом на заседании Совета безопасности ООН, в частности, сообщил, что Катар пожертвовал 20 миллионов долларов на проекты с целью создания десятков тысяч новых рабочих мест в секторе Газы.

Накануне выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью NEWSru.co.il так говорил по поводу перевода денег в Газу: "Все годы мы переводили в Газу деньги. Те же суммы, что сейчас. Только деньги эти не израильские. Мы не заплатили ни агоры. Это были палестинские деньги, которые поступали от Абу Мазена ХАМАСу, сейчас это катарские деньги, которые поступают от Абу Мазена ХАМАСу. Те же деньги, те же суммы, только под большим контролем. Но Израиль не перевел туда ни шекеля".





