Данные израильского спутника: С-300 в Сирии еще не развернуты

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, сообщила на основании анализа спутниковых съемок района сирийского города Масьяф, что поставленные Россией Сирии комплексы ПВО С-300 еще не развернуты.

Сообщение сделано на основании изучения кадров, сделанных спутником 13 ноября 2018 года.

Статус других расположенных в Сирии батарей С-300 на текущий момент неизвестен. К 1 октября Россия сообщила о завершении поставки режиму Башара Асада трех дивизионов С-300

Израильские ВВС за последние годы несколько раз наносили удары по стратегическим объектам в районе Масьяфа.

В частности, в июле 2018 года сирийские и ливанские СМИ сообщили, что самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали оборонное предприятие в пригороде сирийского города Масьяф в мухафазе Хама.

Осенью 2017 года сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.