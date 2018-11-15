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Ближний Восток

Данные израильского спутника: С-300 в Сирии еще не развернуты

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати фото
Масьяф, Сирия. Съемка со спутника. 13 ноября 2018 года
Доставка ЗРК С-300 в Сирию
Масьяф, Сирия. Съемка со спутника. 24 октября 2018 года

Израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, сообщила на основании анализа спутниковых съемок района сирийского города Масьяф, что поставленные Россией Сирии комплексы ПВО С-300 еще не развернуты.

Сообщение сделано на основании изучения кадров, сделанных спутником 13 ноября 2018 года.

Статус других расположенных в Сирии батарей С-300 на текущий момент неизвестен. К 1 октября Россия сообщила о завершении поставки режиму Башара Асада трех дивизионов С-300

Израильские ВВС за последние годы несколько раз наносили удары по стратегическим объектам в районе Масьяфа.

В частности, в июле 2018 года сирийские и ливанские СМИ сообщили, что самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали оборонное предприятие в пригороде сирийского города Масьяф в мухафазе Хама.

Осенью 2017 года сирийские оппозиционные источники сообщили, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Факт удара по военному объекту около Масьяфа подтвержден Дамаском, сообщается о двух погибших военнослужащих и значительных разрушениях.

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