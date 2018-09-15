США прекращают финансировать программу "по укреплению палестино-израильских отношений"

Администрация Трампа решила прекратить финансирование в размере $10 млн программ, предназначенных для укрепления палестино-израильских отношений, особенно среди подростков.

При этом финансирование программ, рассчитанных на совместное участие израильских арабов и евреев, будет продолжено. Кроме того, не пострадает ряд уже существующих проектов, разработанных для участия в них палестинцев.

Бюджет был одобрен Конгрессом США, однако администрация наложила вето на передачу средств соответствующим организациям. Впервые об этом решении сообщило в пятницу, 14 сентября, издание New York Times.

Затем эту информацию подтвердил в своем мини-блоге в сети Twitter специальный представитель администрации США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, возложивший ответственность за эти меры на администрацию ПА.

Тим Райзен, советник сенатора от штата Вермонт Патрика Лихи, сообщал ранее, что, по данным Агентства США по международному развитию (USAID), будет прекращено финансирование программы "по урегулированию конфликта", в которую входят такие инициативы, как футбольные матчи между палестинскими и израильскими женскими молодежными командами, встречи палестинских и израильских фермеров, а также проект, объединяющий молодых людей, жителей Иерусалима – в том числе, и Восточного.

По словам Райзена, представители USAID не хотели сокращать финансирование программы, однако им пришлось принять план действий Белого дома, целенаправленно замораживающего помощь ПА.

Напомним, неделю назад Соединенные Штаты объявили, что прекращают оказывать финансовую помощь больницам Восточного Иерусалима.

Предполагалось, что эти больницы получат более 20 миллионов долларов США в соответствии с бюджетом внешней помощи, утвержденным Конгрессом США, однако администрация Трампа приняла решение полностью отменить финансирование. В конце августа администрация Трампа объявила о полном прекращении финансирования организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA.

Как отмечает "Гаарец", последним сегментом американской финансовой помощи палестинцам остаются 60 миллионов долларов США, которые поступают непосредственно в ПНА и предназначены для поддержания сил безопасности.





