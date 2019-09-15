Иран напоминает: американские базы и корабли в зоне досягаемости иранских ракет

Министерство иностранных дел Ирана опровергло заявление государственного секретаря США Майка Помпео об иранской ответственности за атаку двух иранских нефтеперерабатывающих предприятий. По словам пресс-секретаря министерства Аббаса Мусави, на смену политике максимального давления пришла политика максимальной лжи.

Командующий аэрокосмическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде пригрозил атаковать американские военные базы и корабли ВМФ США, находящиеся в 2.000 километрах от иранских границ.

Он рассказал, что после перехвата американского БПЛА, когда ожидался американский удар по Ирану, иранские ракеты были готовы атаковать авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре, авиабазу "Аль-Зафра" в ОАЭ и боевой корабль в Оманском заливе.

"Сделай американцы хоть один шаг, эти объекты были бы атакованы. Мы постоянно готовимся к полномасштабной войне", - заявил военачальник.

Напомним: государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаке на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саудовской Аравии. "Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", - сказал он.

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию США нанести удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам. "Иран не изменит свое поведение, пока это не повлечет реальные последствия. Это сломает хребет режима", - написал он в социальной сети Twitter.