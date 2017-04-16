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Ближний Восток

Бывший глава МВД Египта отправлен за решетку

время публикации: 10:48 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
Бывший глава МВД Египта отправлен за решетку

Уголовный суд вынес приговор по делу бывшего министра внутренних дел Египта Хабиба аль-Адли, признанного виновным в коррупции. Один из ближайших сподвижников бывшего президента Хусни Мубарака приговорен к семи годам тюрьмы.

Согласно вердикту, аль-Адли виновен в присваивании общественных средств. Приговор может быть обжалован в высшей юридической инстанции Египта – Верховном кассационном суде. На заседание суда подсудимый не явился.

Бывший министр был фигурантом еще нескольких коррупционных дел, по которым был оправдан. Суд также счел его невиновным в отдаче приказа стрелять по демонстрантам – этот приказ в начале 2011 года привел к гибели сотен противников Мубарака.

Напомним: около месяца назад 88-летний бывший президент Египта смог вернуться домой после того, как Верховный кассационный суд признал и его непричастным к гибели сотен противников режима.

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