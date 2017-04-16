16 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Теракт в окрестностях Алеппо: количество жертв возросло

время публикации: 18:14 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати фото
Теракт в Алеппо: количество жертв возросло

Количество жертв теракта, совершенного в окрестностях Алеппо 15 апреля, достигло 126 человек, в числе которых не менее 68 детей. Еще несколько сотен пострадали при мощном взрыве в колонне автобусов с беженцами, среди них множество тяжелораненых, а это значит, что количество жертв будет возрастать.

Об этом пишут в воскресенье, 16 апреля, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы ВВС.

Теракт был совершен в городе Рашадин на окраине Алеппо. Джиахидисты атаковали конвой, в котором находились эвакуированные из провинции Идлиб сторонники режима. Причиной взрыва колонны автобусов стал начиненный взрывчаткой автомобиль.

В составе конвоя находилось, по меньшей мере 5000 человек – мирные жители и несколько сотен проправительственных бойцов, которым был предоставлен безопасный выход из двух шиитских деревень, осажденных мятежниками. Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за это преступление, которое, как утверждают власти, совершил террорист-смертник, пишет агентство новостей Reuters. Большинство оппозиционных фракций уже осудили этот теракт, а Свободная сирийская армия назвала его "предательством".

Папа Римский Франциск упомянул об этом теракте в своей пасхальной проповеди, назвав его "подлым преступлением" и призвав Бога принести "утешение и исцеление "возлюбленной и измученной Сирии". Еще несколько человек, большинство из которых – дети пострадали в результате взрыва трех мин на дамасской площади Умаяд. Государственное ТВ обвиняет в этом "террористов".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 апреля 2017 г.
Число жертв теракта в Алеппо превысило 100 человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2017 г.
На севере Сирии взорвана колонна автобусов, перевозивших беженцев







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