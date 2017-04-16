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Ближний Восток

Число жертв теракта в Алеппо превысило 100 человек

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
Число жертв теракта в Алеппо превысило 100 человек

Число жертв теракта, совершенного в окрестностях Алеппо 15 апреля, превысило 100 человек. Еще несколько сотен пострадали при мощном взрыве в колонне автобусов с беженцами.

Предполагается, что причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Теракт был совершен в городе Рашадин на окраине Алеппо. Джиахидисты атаковали конвой, в котором находились эвакуированные из провинции Идлиб сторонники режима.

В соответствии с условиями соглашения между сторонники Асада согласились эвакуировать две окруженные боевиками оппозиции деревни. Оппозиционеров из Алеппо ожидал трансфер в провинцию Идлиб.

Большинство локальных соглашений предусматривает право свободного выхода не только для жителей, но и для боевиков. Практически не было случаев, чтобы конвои с эвакуированными подвергались нападениям.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 апреля 2017 г.
На севере Сирии взорвана колонна автобусов, перевозивших беженцев







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