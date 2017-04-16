Число жертв теракта в Алеппо превысило 100 человек

Число жертв теракта, совершенного в окрестностях Алеппо 15 апреля, превысило 100 человек. Еще несколько сотен пострадали при мощном взрыве в колонне автобусов с беженцами.

Предполагается, что причиной взрыва стал заминированный автомобиль. Теракт был совершен в городе Рашадин на окраине Алеппо. Джиахидисты атаковали конвой, в котором находились эвакуированные из провинции Идлиб сторонники режима.

В соответствии с условиями соглашения между сторонники Асада согласились эвакуировать две окруженные боевиками оппозиции деревни. Оппозиционеров из Алеппо ожидал трансфер в провинцию Идлиб.

Большинство локальных соглашений предусматривает право свободного выхода не только для жителей, но и для боевиков. Практически не было случаев, чтобы конвои с эвакуированными подвергались нападениям.