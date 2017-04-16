Паводки в Иране, десятки погибших

Более 30 человек погибли в расположенной на северо-западе Исламской республики Иран провинции Восточный Азербайджан. Они стали жертвами паводков, вызванных ливневыми дождями.

Местное телевидение транслирует кадры наводнений – затопленных населенных пунктов, уносимых селевым потоком машин. По словам главы Организации по чрезвычайным ситуациям Эсмаила Наджара, только в двух наиболее сильно пострадавших городах найдены 30 тел погибших.

На борьбу с непогодой привлечены подразделения спасателей, армия, сотрудники общества Красного полумесяца, спасательные вертолеты эвакуируют жителей из отрезанных паводками населенных пунктов.