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Ближний Восток

Паводки в Иране, десятки погибших

время публикации: 12:21 | последнее обновление: 12:21 блог версия для печати фото
Паводки в Иране, десятки погибших

Более 30 человек погибли в расположенной на северо-западе Исламской республики Иран провинции Восточный Азербайджан. Они стали жертвами паводков, вызванных ливневыми дождями.

Местное телевидение транслирует кадры наводнений – затопленных населенных пунктов, уносимых селевым потоком машин. По словам главы Организации по чрезвычайным ситуациям Эсмаила Наджара, только в двух наиболее сильно пострадавших городах найдены 30 тел погибших.

На борьбу с непогодой привлечены подразделения спасателей, армия, сотрудники общества Красного полумесяца, спасательные вертолеты эвакуируют жителей из отрезанных паводками населенных пунктов.

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