Электростанция Газы прекратила работу

Единственная электростанция, действующая на территории сектора Газы, была вынуждена прекратить работу из-за отсутствия средств на закупку топлива.

Как утверждает администрация ХАМАСа, правительство Палестинской национальной администрации решило обложить налогами энергоносители, что привело к трехкратному росту цен на топливо.

Потребности сектора в электричестве составляют 400 мегаватт в сутки. Турция поставила в сектор партию энергоносителей, а Катар предоставил 21 миллион долларов для их закупки, но этого недостаточно.