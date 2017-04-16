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Ближний Восток

Ханан Ашрауи: "Белый дом захватили поселенцы"

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати

Член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи подвергла резкой критике позицию администрации США по палестино-израильскому конфликту. Она уверена, что Белый дом перешел на позиции правой части израильского политического спектра.

"Раньше мы говорили, что поселенцы в израильской коалиции придерживаются идеологии ненависти к палестинцам, арабам и мусульманам. Теперь эти поселенцы захватили Белый дом. Администрация Трампа переняла идеологию ультра-правых союзников Биньямина Нетаниягу", - заявила она.

Это заявление было сделано на фоне сообщений, согласно которым 3 мая 2017 года в Белом доме состоится первая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. В начале марта состоялся телефонный разговор двух политиков.

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