Ханан Ашрауи: "Белый дом захватили поселенцы"

Член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи подвергла резкой критике позицию администрации США по палестино-израильскому конфликту. Она уверена, что Белый дом перешел на позиции правой части израильского политического спектра.

"Раньше мы говорили, что поселенцы в израильской коалиции придерживаются идеологии ненависти к палестинцам, арабам и мусульманам. Теперь эти поселенцы захватили Белый дом. Администрация Трампа переняла идеологию ультра-правых союзников Биньямина Нетаниягу", - заявила она.

Это заявление было сделано на фоне сообщений, согласно которым 3 мая 2017 года в Белом доме состоится первая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. В начале марта состоялся телефонный разговор двух политиков.