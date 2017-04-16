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Ближний Восток

Столкновения на выборах в Турции, есть погибшие

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
Стамбул, 16 апреля 2017 года

Как сообщает арабская редакция телеканала Sky News, два человека погибли в столкновениях сторонников и противников конституционной реформы в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Ареной столкновений стал избирательный участок в городе Хармак. Подробности происшествия не сообщаются. Отметим, что провинция Диярбакыр населена по преимуществу курдами, выступающими против реформы.

Около 55 миллионов избирателей должны принять 16 апреля решение о новом расширении полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Против этой инициативы выступают крупнейшие оппозиционные партии Турции.

Согласно последним опросам общественного мнения, сторонники главы государства и правящей Партии справедливости и развития обладают незначительным перевесом над его противниками.

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