Столкновения на выборах в Турции, есть погибшие

Как сообщает арабская редакция телеканала Sky News, два человека погибли в столкновениях сторонников и противников конституционной реформы в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Ареной столкновений стал избирательный участок в городе Хармак. Подробности происшествия не сообщаются. Отметим, что провинция Диярбакыр населена по преимуществу курдами, выступающими против реформы.

Около 55 миллионов избирателей должны принять 16 апреля решение о новом расширении полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Против этой инициативы выступают крупнейшие оппозиционные партии Турции.

Согласно последним опросам общественного мнения, сторонники главы государства и правящей Партии справедливости и развития обладают незначительным перевесом над его противниками.