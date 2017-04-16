МИД Турции: иностранные государства пытаются влиять на референдум

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил некие "иностранные государства" в попытке вмешаться в проходящий в его стране референдум. "Заинтересованные лица за рубежом заняли собственную позицию и пытаются влиять на нас, но решение – в наших руках", – заявил министр, прибывший на избирательный участок в Анталье.

Как уже сообщалось, утром в воскресенье, 16 апреля, в Турции открылись избирательные участки для голосования на референдуме по пакету конституционных изменений, предусматривающих переход на президентскую систему правления.

МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 тысяч полицейских, 128 тысяч жандармов, а также около 70 тысяч сотрудников охранных структур и добровольцев. В случае возникновения чрезвычайной ситуации командование сухопутных войск сможет выделить дополнительно около 6 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС.