16 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Определена дата встречи Аббаса с Трампом

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Махмуд Аббас

3 мая 2017 года в Белом доме состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

23 апреля в США вылетит палестинская делегация, которой предстоит подготовить визит Аббаса. На повестке дня – возобновление палестино-израильских переговоров.

Палестинцы также попытаются убедить американского лидера выступить против поселенческой деятельности и отказаться от планов перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

Напомним, первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса состоялся 10 марта. Именно в ходе этой беседы Трамп впервые пригласил Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить возможности возобновления мирного процесса.

По словам пресс-секретаря Аббаса, Набиля Абу Рудейны, во время первого телефонного разговора Дональд Трамп напомнил о своей приверженности мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, а Махмуд Аббас, со своей стороны, подчеркнул, что считает мирное урегулирование стратегической целью, достижение которой позволит создать палестинское государство рядом с Израилем.

Президент Трамп уже провел переговоры с несколькими арабскими лидерами. В их числе президента Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз, король Иордании Абдалла Второй.

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