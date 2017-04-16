Референдум в Турции: победа Эрдогана в расколотой стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на референдуме по вопросу о конституционной реформе, предусматривающей введение президентского правления. Оппозиция заявляет о фальсификациях.

После подсчета 99,98% голосов, разрыв между сторонниками и противниками конституционной реформы составляет всего 1,5%. За реформу проголосовали 51,21% избирателей, против – 48, 79% голосовавших.

Против Эрдогана проголосовала столица - Анкара, крупнейший город страны Стамбул, провинции, расположенные на побережье Эгейского моря, включая третий город Турции – Измир, а также турецкий Курдистан.

Следует отметить, что Эрдоган впервые проиграл выборы в Стамбуле – с избрания мэром этого города он начал свою политическую карьеру. За неделю до референдума он выступил здесь перед миллионами своих сторонников.

Напомним, что Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников.

Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент.

Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента – c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов.

Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Предложенные Эрдоганом реформы означают отказ от значительной части республиканских ценностей, связанных с именем отца современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Проводить их главе государства предстоит в стране, расколотой практически пополам.