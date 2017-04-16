16 апреля 2017 г.
последняя новость: 18:14
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Ближний Восток

Турция: закрылись избирательные участки – начался подсчет голосов

время публикации: 17:39 | последнее обновление: 17:39 блог версия для печати фото
Турция: закрылись избирательные участки – начался подсчет голосов

В Турции закрылись избирательные участии и начался подсчет голосов на историческом референдуме, который был предпринят с целью усиления власти президента Реджепа Тейипа Эрдогана и его партии. За подсчетом голосов можно следить онлайн на сайте официального агентства новостей Anadolu.

Для обнародования предварительных результатов избирательная комиссия страны должна снять запрет на публикацию этой информации. С мест поступали сообщения о массовых подтасовках, а опросы свидетельствуют о небольшом преимуществе сторонников нового подхода, пишет новостное агентство Reuters.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента – c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Эрдоган в преддверии референдума заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе, которую президент Турции в последние недели ожесточенно критикует с националистических и религиозных позиций, напоминает сайт NEWSru.com.

Среди основных инициатив президента – возврат в стране смертной казни как высшей меры наказания. В Евросоюзе на это заявляли, что Турции придется забыть о членстве в ЕС после одобрения подобного закона.

Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против"). Таким образом, решающее значение будут иметь голоса оставшихся примерно 10% избирателей, которые определятся со своим волеизъявлением в последний момент.

Многие политические аналитики говорят о том, что, какими бы ни были результаты референдума в Турции, проведение референдума чревато обострением политической конфронтации в этой стране.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2017 г.
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Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
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