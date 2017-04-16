Предварительные результаты референдума в Турции: большинство – за Эрдогана

Результаты подсчета трех четвертей голосов на историческом референдуме, который был предпринят с целью усиления власти президента Реджепа Тейипа Эрдогана и его партии, свидетельствуют о том, что население страны поддерживает лидера.

За реформы, расширяющие президентские полномочия проголосовали около 54% граждан страны, против – около 46%, однако эти результаты могут измениться при подсчете 100% бюллетеней, пишет 16 апреля сайт новостной службы ВВС.

В случае положительного ответа на вопросы, заданные в ходе референдума, Эрдоган останется у власти до 2029 года.

Всего в этом голосовании приняли участие 55 млн человек, которые опустили бюллетени в урны на 167.000 избирательных участках. В результате вооруженного конфликта у избирательного участка в провинции Диярбакыр, расположенного на юго-востоке страны, погибли три человека.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента – c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Отменятся практика перевыборов, вводится система "запасных" депутатов. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Эрдоган в преддверии референдума заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе, которую президент Турции в последние недели ожесточенно критикует с националистических и религиозных позиций, напоминает сайт NEWSru.com.

Среди основных инициатив президента – возврат в стране смертной казни как высшей меры наказания. В Евросоюзе на это заявляли, что Турции придется забыть о членстве в ЕС после одобрения подобного закона.

Многие политические аналитики говорят о том, что, какими бы ни были результаты референдума в Турции, проведение референдума чревато обострением политической конфронтации в этой стране.