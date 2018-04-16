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Ближний Восток

WSJ: Трамп настаивал на ударе по российским и иранским объектам в Сирии

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Джон Болтон на совещании по Сирии. 9 апреля 2018 года
Сирийский исследовательский центр в Барзе: до и после ракетного удара
Запуск ракет по Сирии с USS Monterey (CG 61). 13 апреля 2018 года
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Издание The Wall Street Journal пишет, что министр обороны США Джеймс Мэттис представил президенту Дональду Трампу три варианта удара по целям в Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

По сведениям авторов публикации Гордона Лабольда и Диона Ниссенбаума, глава Пентагона предложил следующие три варианта: 1) удар исключительно по тем сирийским объектам, которые, по данным разведки, имеют отношение к химическому оружию, 2) комбинированный удар не только по объектам, однозначно имеющим прямое отношение к химическому оружию, но также по научно-исследовательских центрам, в которых разрабатывалось подобное оружие, и по штабам военного командования, 3) массированный удар не только по указанным ранее целям, но также по российским ПВО в Сирии, чтобы подорвать способность режима Асада к обороне, не затрагивая "политические механизмы" сирийского режима.

WSJ пишет, что Трамп был настроен поддержать третий вариант и настаивал на том, чтобы удары были нанесены не только по российским, но и по иранским объектам в Сирии. Но Мэттис настоял на том, чтобы на данном этапе принять второй вариант.

В публикации отмечается, что обсуждение этого плана 9 апреля стало первым испытанием для обновленной команды президента США, где отныне в роли советника по национальной безопасности выступает Джон Болтон, решительно настроенный на противостояние с Ираном и Россией в ближневосточном регионе.

Как сообщалось ранее, 14 апреля 2018 года силами западной коалиции (США, Великобритания и Франция) было выпущено более 100 ракет по целям в Сирии. Были атакованы три основные цели: 1) научно-исследовательский центр в Барзе, северо-восточном пригороде Дамаска, где, по данным американской разведки, разрабатывалось, производилось и испытывалось химическое и биологическое оружие, 2) хранилище химического оружия к западу от Хомса, 3) склад оборудования для химического оружия. Судя по спутниковым снимкам ImageSat и Digital Globe, все эти цели были успешно поражены.



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Понедельник, 16 апреля 2018 г.
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