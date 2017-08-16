"Аль-Джазира": палестинцы обеспокоены сближением Африки и Израиля

Как передает катарский телеканал "Аль-Джазира", группа палестинских интеллектуалов и общественных деятелей начала кампанию, цель которой – сорвать саммит Израиля и африканских стран, который состоится в Того в октябре 2017 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с лидерами 20 государств. На повестке дня – расширение экономического сотрудничества, углубление дипломатических отношений. Особый интерес для Африки представляют израильские технологии и достижения в сфере безопасности.

Палестинцы опасаются, что африканские государства откажутся от традиционного антиизраильского курса в международных организациях. Они принимают значительные усилия, чтобы убедить местных политиков отказаться от сотрудничества с Израилем.

"Мы напоминаем им, что израильские компании торгуют африканскими алмазами, нередко – нелегально добытыми. Рассказываем о том, как в Израиле относятся к беженцам из Африки", - цитирует канал палестинского активиста Разана Зийятра. Южная Африка, Марокко, Тунис, Алжир и Мавритания уже сообщили, что не примут участия в саммите. Однако многие другие страны не слишком верят палестинским заявлениям, согласно которым Израиль – государство, проводящее политику апартеида.