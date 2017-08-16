16 августа 2017 г.
последняя новость: 16:12
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:55 Ливанская армия атаковала позиции ИГ в долине Бекаа
13:44 Местные выборы в Иордании: две трети избирателей остались дома
13:10 "Аль-Джазира": палестинцы обеспокоены сближением Африки и Израиля
12:19 В Турции арестован координатор действий ИГ в Европе
10:32 США и Египет проведут совместные маневры, впервые после "арабской весны"
08:59 Агентство UNRWA забетонировало туннель ХАМАСа, обнаруженный под школой в Газе
08:21 Иранцы строят в Сирии ракетный завод, который будет защищен российскими ПВО
08:00 Саудовская Аравия открывает границу с Ираком, закрытую в 1990 году
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа
23:06 Махмуд Аббас поздравил северокорейского лидера с Днем Возрождения
Ближний Восток

Ливанская армия атаковала позиции ИГ в долине Бекаа

время публикации: 14:55 | последнее обновление: 14:55 блог версия для печати фото
Ливанская армия атаковала позиции ИГ в долине Бекаа

Подразделения ливанской армии начали наступление на позиции террористической группировки "Исламское государство" в районе городка Рас Баальбек в расположенной на востоке Ливана долине Бекаа.

После мощной ракетно-артиллерийской подготовки армейские подразделения выбили боевиков с трех холмов, доминирующих над местностью.

С инспекционной поездкой зону боев посетил командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун. После этого было принято решение о направлении к Рас Баальбек дополнительных резервов.

Ранее ливанская территория была очищена от боевиков "Тахрир аш-Шам" и "Сарайя Ахль аш-Шам", укрепившихся в районе города Арсаль на сирийской границе. В обоих случаях основную роль в боях сыграла шиитская группировка "Хизбалла".

С группировками были заключены соглашения, в соответствии с условиями которых боевики и их родственники получали возможность покинуть зону боев и выехать с оружием в Сирию на автобусах.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 августа 2017 г.
"Хизбалла" выбила из Арсаля вторую группировку джихадистов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 августа 2017 г.
Ливанская армия отказалась от помощи "Хизбаллы" в борьбе с ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июля 2017 г.
"Хизбалла" сообщила о ликвидации десятков джихадистов







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017