Ливанская армия атаковала позиции ИГ в долине Бекаа

Подразделения ливанской армии начали наступление на позиции террористической группировки "Исламское государство" в районе городка Рас Баальбек в расположенной на востоке Ливана долине Бекаа.

После мощной ракетно-артиллерийской подготовки армейские подразделения выбили боевиков с трех холмов, доминирующих над местностью.

С инспекционной поездкой зону боев посетил командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун. После этого было принято решение о направлении к Рас Баальбек дополнительных резервов.

Ранее ливанская территория была очищена от боевиков "Тахрир аш-Шам" и "Сарайя Ахль аш-Шам", укрепившихся в районе города Арсаль на сирийской границе. В обоих случаях основную роль в боях сыграла шиитская группировка "Хизбалла".

С группировками были заключены соглашения, в соответствии с условиями которых боевики и их родственники получали возможность покинуть зону боев и выехать с оружием в Сирию на автобусах.