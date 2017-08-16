В Турции арестован координатор действий ИГ в Европе

Полиция Стамбула арестовала гражданина Бельгии, находившегося в розыске Интерпола по подозрению в террористической деятельности. Как сообщает газета Hurriyet, задержанный – активист "Исламского государства", готовивший теракт.

Издание утверждает, что задержанный, Махди А, является координатором действий ИГ в Европе. Он подозревается в причастности к нескольким терактам, совершенным на территории европейских государств.

Также известно о роли задержанного в переправке радикальных исламистов из Франции на территории, подконтрольные "Исламскому государству". В 2014 году Махди с женой и сыном сам посетил Сирию, где присоединился к джихадистам.

Телеканал RTL утверждает, что задержанный боевик был связан с террористами, уничтоженными в бельгийском Вервье в январе 2015 года. Ячейка, разгромленная в Бельгии, занималась подготовкой терактов, в нее входили боевики, вернувшиеся из Сирии и Ирака.

Согласно этой информации, Мехди был двоюродным братом одного из ликвидированного в Вервье джихадистов – Халида бен Ларби. Его также часто видели в брюссельском пригороде Моленбек, считающимся "столицей экстремистов Европы". Здесь он мобилизовал боевиков.