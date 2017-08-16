16 августа 2017 г.
последняя новость: 18:11
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:08 Лидер ХАМАСа: "К конфронтации с Израилем не стремимся, но в случае войны сокрушим его"
14:55 Ливанская армия атаковала позиции ИГ в долине Бекаа
13:44 Местные выборы в Иордании: две трети избирателей остались дома
13:10 "Аль-Джазира": палестинцы обеспокоены сближением Африки и Израиля
12:19 В Турции арестован координатор действий ИГ в Европе
10:32 США и Египет проведут совместные маневры, впервые после "арабской весны"
08:59 Агентство UNRWA забетонировало туннель ХАМАСа, обнаруженный под школой в Газе
08:21 Иранцы строят в Сирии ракетный завод, который будет защищен российскими ПВО
08:00 Саудовская Аравия открывает границу с Ираком, закрытую в 1990 году
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа
Ближний Восток

Лидер ХАМАСа: "К конфронтации с Израилем не стремимся, но в случае войны сокрушим его"

время публикации: 17:08 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото
Яхья Сануар

В среду, 16 августа, лидер террористической организации ХАМАС в Газе Яхья Сануар провел четырехчасовую пресс-конференцию, на которой присутствовали представители местных и зарубежных СМИ, сообщает "Палестинский информационный центр".

В ходе этой пресс-конференции Сануар назвал "самоубийством национального проекта" предложение об отделении сектора Газы от остальной территории Палестинской автономии. Он подтвердил сообщения о переговорах с участием Мухаммада Дахлана об урегулировании отношений между ХАМАСом и палестинской администрацией, а также с другими фракциями.

Яхья Сануар подчеркнул, что не станет "закрывать дверь перед Абу Мазеном" (Махмудом Аббасом, главой ПНА) и намерен продолжать переговоры, пообещав отстаивать интересы ХАМАСа и жителей Газы.

Лидер ХАМАСа в Газе заявил, что "Исламское движение сопротивления" не стремится к "конфронтации с оккупантами (Израилем)", но готово "сокрушить" государство Израиль, если такая война начнется.

Яхья Сануар

Яхья Сануар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Ранее Сануар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Сануар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Сануар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Сануар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Сануар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Сануара на пост главы ХАМАС в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАС и Израилем.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 июля 2017 г.
Дахлан сообщил подробности соглашения с ХАМАСом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июня 2017 г.
Завершился визит делегации ХАМАСа в Каир
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июня 2017 г.
СМИ: глава ХАМАСа встретился с Дахланом, при посредничестве египетской разведки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 февраля 2017 г.
Новый лидер ХАМАС открыл в Газе мечеть памяти генерала террористов







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017