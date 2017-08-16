Лидер ХАМАСа: "К конфронтации с Израилем не стремимся, но в случае войны сокрушим его"

В среду, 16 августа, лидер террористической организации ХАМАС в Газе Яхья Сануар провел четырехчасовую пресс-конференцию, на которой присутствовали представители местных и зарубежных СМИ, сообщает "Палестинский информационный центр".

В ходе этой пресс-конференции Сануар назвал "самоубийством национального проекта" предложение об отделении сектора Газы от остальной территории Палестинской автономии. Он подтвердил сообщения о переговорах с участием Мухаммада Дахлана об урегулировании отношений между ХАМАСом и палестинской администрацией, а также с другими фракциями.

Яхья Сануар подчеркнул, что не станет "закрывать дверь перед Абу Мазеном" (Махмудом Аббасом, главой ПНА) и намерен продолжать переговоры, пообещав отстаивать интересы ХАМАСа и жителей Газы.

Лидер ХАМАСа в Газе заявил, что "Исламское движение сопротивления" не стремится к "конфронтации с оккупантами (Израилем)", но готово "сокрушить" государство Израиль, если такая война начнется.

Яхья Сануар

Яхья Сануар родился в 1962 году в Хан-Юнисе, окончил Исламский университет в Газе. Впервые был арестован за террористическую деятельность в 1982 году. В 1988 году был в числе основателей "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках "сделки Шалита".

Ранее Сануар не занимал политических постов, однако отвечал за координацию между политическим и боевым крыльями группировки. Он считался неформальным лидером боевиков ХАМАС, по популярности почти не уступая Мухаммаду Дэйфу.

Как и Дэйф, Сануар пережил несколько попыток ликвидации. В июле 2014 года, в ходе операции "Нерушимая скала", его дом был полностью разрушен израильскими ВВС. Однако сам Яхья Сануар уцелел.

Его младший брат Мухаммад Сануар является одним из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама". Он также пережил несколько попыток покушения.

Братья Сануар активно участвовали в разработке стратегии туннельной и ракетной войны против Израиля.

Назначение Яхьи Сануара на пост главы ХАМАС в Газе шло вразрез с попытками налаживания диалога между "Исламским движением сопротивления" и "Организацией освобождения Палестины". Многими в Палестинской автономии этот выбор ассоциировался с неизбежностью скорой войны между ХАМАС и Израилем.