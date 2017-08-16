16 августа 2017 г.
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:44 Местные выборы в Иордании: две трети избирателей остались дома
13:10 "Аль-Джазира": палестинцы обеспокоены сближением Африки и Израиля
12:19 В Турции арестован координатор действий ИГ в Европе
10:32 США и Египет проведут совместные маневры, впервые после "арабской весны"
08:59 Агентство UNRWA забетонировало туннель ХАМАСа, обнаруженный под школой в Газе
08:21 Иранцы строят в Сирии ракетный завод, который будет защищен российскими ПВО
08:00 Саудовская Аравия открывает границу с Ираком, закрытую в 1990 году
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа
23:06 Махмуд Аббас поздравил северокорейского лидера с Днем Возрождения
22:24 Саудовская Аравия за 10 дней приняла 4 закона о защите прав женщин
Ближний Восток

Местные выборы в Иордании: две трети избирателей остались дома

время публикации: 13:44 | последнее обновление: 13:44 блог версия для печати

В Иордании состоялись первые с 2013 года выборы в местные органы власти. Их целью было объявлено содействие укреплению самоуправления, наделение общин возможностью влиять на государственную политику.

Более 6.000 кандидатов вели борьбу за 1.833 места в муниципальных советах, а также в 12 новых советах провинций. Этим советам будет принадлежать решающее слово в распределении местных бюджетов и утверждении проектов инфраструктуры.

В голосовании приняли участие 1,3 миллиона граждан Иордании – около 31% избирателей. К их услугам были 5.000 избирательных участков. Порядок и безопасность обеспечивали 30.000 полицейских.

Представители оппозиции утверждают, что столь низкая явка свидетельствует о разочаровании избирателей. По их убеждению, органы местного самоуправления лишены реального влияния на происходящее.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017