Местные выборы в Иордании: две трети избирателей остались дома

В Иордании состоялись первые с 2013 года выборы в местные органы власти. Их целью было объявлено содействие укреплению самоуправления, наделение общин возможностью влиять на государственную политику.

Более 6.000 кандидатов вели борьбу за 1.833 места в муниципальных советах, а также в 12 новых советах провинций. Этим советам будет принадлежать решающее слово в распределении местных бюджетов и утверждении проектов инфраструктуры.

В голосовании приняли участие 1,3 миллиона граждан Иордании – около 31% избирателей. К их услугам были 5.000 избирательных участков. Порядок и безопасность обеспечивали 30.000 полицейских.

Представители оппозиции утверждают, что столь низкая явка свидетельствует о разочаровании избирателей. По их убеждению, органы местного самоуправления лишены реального влияния на происходящее.