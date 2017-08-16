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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 16 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

05:00. Инженерным подразделением ЦАХАЛа при поддержке бойцов пограничной охраны в арабской деревне Кубар был разрушен дом семьи террориста, совершившего несколько недель назад тройное убийство в еврейском поселении Халамиш. Подробности

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В Дайэше (Бейт-Лехем) военными были закрыты два магазина, в которых продавали петарды и взрывчатые вещества. У семей, получающих финансирование от террористических организаций, в общей сложности, конфискованы 117 тысяч шекелей.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 августа 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 августа







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Среда, 16 августа 2017 г.
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