Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 16 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

05:00. Инженерным подразделением ЦАХАЛа при поддержке бойцов пограничной охраны в арабской деревне Кубар был разрушен дом семьи террориста, совершившего несколько недель назад тройное убийство в еврейском поселении Халамиш. Подробности

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В Дайэше (Бейт-Лехем) военными были закрыты два магазина, в которых продавали петарды и взрывчатые вещества. У семей, получающих финансирование от террористических организаций, в общей сложности, конфискованы 117 тысяч шекелей.