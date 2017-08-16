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Ближний Восток

Саудовская Аравия открывает границу с Ираком, закрытую в 1990 году

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати

Саудовская Аравия намерена открыть КПП Арар, расположенный на границе с Ираком. Он был закрыт в 1990 году, после иракской оккупации Кувейта, и оставался закрытым 27 лет.

На протяжении этого периода воспользоваться им могли только направляющиеся на Хадж паломники. Вскоре, как сообщают СМИ королевства, КПП откроется на постоянной основе – но только для грузов.

В церемонии проводов паломников принял участие губернатор иракской провинции Анбар Сохайб аль-Рави. По его словам, речь идет о значительном положительном сдвиге в развитии двусторонних отношений.

14 августа было принято решение о создании саудовско-иракской торговой комиссии. Саудовскую Аравию также посетил один из наиболее влиятельных лидеров иракских шиитов аятолла Муктада ас-Садр.

Королевство и его союзники по Совету взаимодействия государств залива предпринимают значительные усилия, чтобы вывести Ирак из-под влияния своего главного регионального противника – Ирана. Для этого используются как политические, так и экономические рычаги.

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Среда, 16 августа 2017 г.
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