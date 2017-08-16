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Ближний Восток

Агентство UNRWA забетонировало туннель ХАМАСа, обнаруженный под школой в Газе

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
Агентство UNRWA забетонировало туннель ХАМАСа, обнаруженный под школой в Газе

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) забетонировало туннель ХАМАСа, обнаруженный несколько недель назад под двумя школами, расположенными в секторе Газы и работающими под патронажем этой организации.

Представитель Канады при Палестинской национальной администрации Скотт Праудфут посетил сектор Газы и убедился, что туннель забетонирован. "Браво, UNRWA, за защиту детей и соблюдение нейтралитета", - цитирует его газета Jerusalem Post.

О том, что израильские военнослужащие обнаружили под учебными заведениями UNRWA туннель, сообщил 9 июня координатор деятельности израильского правительства на территориях генерал-майор Йоав (Поли) Мордехай.

Генерал подчеркнул: даже арабский мир видит, что ХАМАС разрушает сектор Газы и жизни его жителей. Он процитировал саудовскую газету "Оказ", обвинившую группировку в предательстве палестинских интересов. Согласно публикации, "Исламское государство" убивает быстро, а ХАМАС - медленно.

Представители ХАМАСа обвинили Израиль во лжи, заявив, что под школой нет никаких туннелей. Это утверждение было опровергнуто пресс-секретарем UNRWA Крисом Гиннесом, подтвердившим обнаружение туннеля.

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Среда, 16 августа 2017 г.
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