США и Египет проведут совместные маневры, впервые после "арабской весны"

Впервые после свержения президента Египта Хусни Мубарака в 2011 году египетские американские солдаты проведут совместные маневры. Они получили название Bright Star 2017.

Традиция учений вооруженных сил двух государств была заложена после заключения мирного договора между Израилем и Египтом. Маневры проходили раз в два года, пока в 2011 году они не были отменены из-за политической нестабильности в Египте.

Администрация Барака Обамы отказалась участвовать в них и в 2014 году – в знак протеста против свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси и нарушения демократических свобод новыми властями.

Телеканал CNN цитирует американский военный источник, по словам которого, в маневрах примут участие всего 200 морских пехотинцев. В предыдущих учениях, состоявшихся в 2009 году, участвовали 1.300 американских военнослужащих.

Пресс-секретар Центрального командования вооруженных сил США генерал Джош Джейкс заявил, что совместные учения укрепляют взаимодействие вооруженных сил двух стран, добавив, что в ходе них будут отрабатываться действия штабов и различные сценарии, вытекающие из ситуации в сфере безопасности.