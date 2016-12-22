Аббас наградил главу МИД Швеции "звездой Эль-Кудса"

Вечером в четверг, 15 декабря, в "Мукате" (Рамалла) председатель палестинской администрации Махмуд Аббас устроил торжественный прием в честь министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем.

Как сообщает агентство Wafa, во время этого приема главе шведской дипломатии была вручена почетная награда – орден Звезды Эль-Кудса, "в знак признания постоянной поддержки ею свободы, справедливости и независимости палестинского народа, а также за усилия по развитию шведско-палестинских отношений, и за содействие достижению мира в Палестине".

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Швеции рассчитывала встретиться и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и с несколькими членами кабинета министров, однако получила вежливый отказ.

Представители МИДа Швеции обращались в посольство Израиля в Стокгольме, а представители Швеции в Израиле контактировали с МИДом. В Иерусалиме сослались на "несовпадение визита с расписанием главы правительства и министров". Однако, как писала газета "Гаарец", истинной причиной было решение властей Израиля бойкотировать визит министра иностранных дел Швеции, известной своими антиизраильскими высказываниями.

Несмотря на отказ, министр иностранных дел Швеции приняла решение не отменять визит, и отправилась в Рамаллу.

В январе 2016 года Маргот Валльстрем потребовала начать расследование действий израильских военных, которые, как она утверждала, убивают палестинцев без суда и следствия. "Крайне важно тщательно расследовать смерть палестинцев, выяснить все обстоятельства и призвать к ответу виновных", – заявила тогда министр в ходе парламентских дебатов.

Глава МИД Швеции утверждала, выступая на заседании парламента, что израильский ответ на очередной всплеск насилия, так называемую "интифаду ножей", непропорционален, а гибель террористов, нападающих на израильтян она приравняла к "внесудебным расправам". Возглавляемое ею ведомство было вынуждено разъяснять слова министра, утверждая, что они были "вынуты из контекста" и "неверно истолкованы".

Официальный Иерусалим выражал возмущение по поводу высказываний Валльстрем. Ее заявления по теме палестино-израильского конфликта Нетаниягу обсудлал с главой правительства Швеции Стефаном Левеном.





