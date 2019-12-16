Эрдоган пригрозил закрыть американские военные базы, напомнив об индейцах и работорговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если потребуется, Анкара закроет две американские военные базы, расположенные на турецкой территории: авиабазу "Инджирлик" и радарную станцию "Кюреджик". Ранее с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава государства осудил принятие американским Сенатом резолюции, признающей геноцид армян. По его словам, это чисто политическое решение, которое может нанести неисправимый ущерб американо-турецким отношениям. Эрдоган выразил уверенность, что настоящая цель резолюции – ослабить президента Дональда Трампа.

"Мы не станем сидеть сложа руки. Разве можно говорить об Америке, не упоминая индейцев? Это позорная страница американской истории. Такую же резню развязали французы в Алжире и Руанде", - заявил Эрдоган, назвав убийство коренного американского населения геноцидом.

"Они возили в трюмах рабов из Сенегала в Америку. Как мы это объясним международному сообществу. В наших архивах есть документы, подтверждающие, что история Запада – это история расизма и колониализма. Те, кто несет ответственность за геноцид, не может критиковать Турцию - страну с великой историей", - добавил он.

На базе "Инджирлик" хранится тактическое ядерное оружие, в частности, бомбы B61. Согласно публикациям СМИ, несколько месяцев назад государственный департамент и министерство энергетики США начали проверять возможность его передислокации в связи с ухудшением отношений с Турцией.

Напомним, что 12 декабря американский Сенат принял резолюцию, признающую резню армян в Османской империи геноцидом. Решение было принято верхней палатой Конгресса США единогласно. В октябре резолюция была утверждена Палатой представителей, за проголосовали 405 конгрессменов, против – всего 11.

Жертвами целенаправленной кампании массовых убийств, развязанной властями Османской империи в 1915 году, стало около полутора миллионов человек. Правовед Рафаэль Лемкин, который в 1944 году ввел в международное право термин "геноцид", отмечал, что два его главных примера – резня армян и Катастрофа европейского еврейства.

Предыдущие попытки принять резолюцию блокировались Республиканской партией, сохранившей большинство в Сенате. Нынешнее голосование свидетельствует и об изменении позиции Белого дома. На протяжении десятков лет американские администрации делали все, чтобы не допустить принятия подобной резолюции.

США не хотели портить отношения с Турции, одной из ведущих государств блока NATO. Официальная Анкара отказывается признавать факт геноцида и прикладывает значительные усилия, чтобы предотвратить его признание другими государствами.

Согласно турецкой версии, армянские повстанцы выступили на стороне Российской империи, и в власти были вынуждены провести депортацию дружественного противнику населения. В условиях войны депортация была сопряжена с человеческими жертвами. Президент Реджеп Тайип Эрдоган использует термин "события 1915 года", заявляя, что Турция разделяет боль армян.





