ЦАХАЛ нанес ответные удары по Газе. Подробности

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье, 16 февраля, нанесли серию ударов по сектору Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, самолетами и вертолетами ВВС были атакованы несколько целей в центральной части сектора, в том числе "военный объект" террористической организации ХАМАС.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером. ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в Газе на ХАМАС, отметила армейская пресс-служба.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские ВВС атаковали "объект сопротивления" к юго-западу от города Дир аль-Балах в центральной части сектора. Кроме того, был отменен запуск осветительных ракет около пограничного забора к востоку от лагеря беженцев Аль-Бурэйдж. Агентство Maan сообщает, что вертолеты ЦАХАЛа атаковали объект "Аль-Таль" к западу от Дир аль-Балаха, а самолеты израильских ВВС разбомбили объект в районе нового порта около Хан-Юниса, на юге сектора. Сообщается также, что "зенитные силы" ХАМАСа в районе Рафаха пытались вести огонь по израильским самолетам. Сведений о пострадавших в результате израильских ударов нет, причинен значительный ущерб.

В субботу, около 20:10, в кибуце Кисуфим сработали сигналы, предупреждающие о ракетном обстреле. Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск двух ракет с территории сектора Газы. Информация о пострадавших или причиненном ущербе не поступала.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Февраль. 9 ракет. Погибших и раненых нет (по данным на 16 февраля).

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.