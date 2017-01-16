Король Иордании сменил глав МИДа и МВД

Король Иордании Абдалла Второй отправил в отставку семерых членов кабинета министров. Как сообщают СМИ королевства, инициатором изменений в составе правительства выступил премьер-министр Хани Мулки.

Отправлены в отставку министр иностранных дел Насер Джуде, глава министерства внутренних дел Саламе Хаммад, министр просвещения Мухаммад Тнайбад, министр по делам молодежи Рами Врейкат и еще несколько политиков.

МИД возглавил Айман Хусейн Абдулла аль-Сафади, министром внутренних дел стал Галиб Саламе Саллах аз-Зуби, министром просвещения - Ахмад Муниф аль-Раззаз.