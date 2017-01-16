16 января 2017 г.
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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января

время публикации: 08:00 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 16 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 17 палестинских арабов, пятеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в деревне Сафа были конфискованы денежные средства, предназначавшиеся для финансирования террора. В лагере беженцев Аль-Аруб конфискованы четыре станка, на которых производили оружие.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 15 января







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Понедельник, 16 января 2017 г.
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