Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 16 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 17 палестинских арабов, пятеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в деревне Сафа были конфискованы денежные средства, предназначавшиеся для финансирования террора. В лагере беженцев Аль-Аруб конфискованы четыре станка, на которых производили оружие.