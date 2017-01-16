На юге Ливана разбился беспилотник ЦАХАЛа

Бейрутский телеканал Al-Mayadeen TV, вечером 16 января сообщил, что на территории Ливана потерпел крушение израильский беспилотник, по всей видимости, принадлежащий ЦАХАЛ.

По информации независимого ливанского телеканала "Аль-Джадид", Израиль связался с командованием UNIFIL с просьбой о помощи в розыске пропавшего БПЛА.

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, ЦАХАЛ потерял беспилотник еще утром 16 января. Предположительно, аппарат упал и разбился в западной части южного Ливана. Его поискам затруднены сложным ландшафтом.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила потерю мини-БПЛА Skylark. Согласно сообщению пресс-службы, беспилотник упал в Ливане рядом с разделительным сооружением на границе. ЦАХАЛ проводит расследование этого инцидента.





