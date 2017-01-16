16 января 2017 г.
последняя новость: 21:23
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:37 На юге Ливана разбился беспилотник ЦАХАЛа
17:36 Скончался от ранений один из участников беспорядков возле Ткоа
17:04 Арабские беспорядки возле Ткоа: ЦАХАЛ применил оружие
16:34 ПВО Ирана сбили беспилотный аппарат над Тегераном
14:01 Парламент Турции утвердил конституционную реформу в первом чтении
12:05 Король Иордании сменил глав МИДа и МВД
09:38 Хуситы признали, что получают помощь Ирана
08:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января
23:23 "Решет Бет": конференция в Париже не оправдала ожиданий Рамаллы
21:42 Турецкие власти исключили теорию эволюции из школьных программ
Ближний Восток

На юге Ливана разбился беспилотник ЦАХАЛа

время публикации: 20:37 | последнее обновление: 21:01 блог версия для печати фото
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила потерю мини-БПЛА Skylark

Бейрутский телеканал Al-Mayadeen TV, вечером 16 января сообщил, что на территории Ливана потерпел крушение израильский беспилотник, по всей видимости, принадлежащий ЦАХАЛ.

По информации независимого ливанского телеканала "Аль-Джадид", Израиль связался с командованием UNIFIL с просьбой о помощи в розыске пропавшего БПЛА.

Согласно сообщениям в ливанских СМИ, ЦАХАЛ потерял беспилотник еще утром 16 января. Предположительно, аппарат упал и разбился в западной части южного Ливана. Его поискам затруднены сложным ландшафтом.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила потерю мини-БПЛА Skylark. Согласно сообщению пресс-службы, беспилотник упал в Ливане рядом с разделительным сооружением на границе. ЦАХАЛ проводит расследование этого инцидента.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 января 2017 г.
ПВО Ирана сбили беспилотный аппарат над Тегераном
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2017 г.
ЦАХАЛ потерял аэростат с дорогостоящим оборудованием







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017