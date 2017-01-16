ПВО Ирана сбили беспилотный аппарат над Тегераном

В понедельник, 16 января, над столицей Ирана был сбит беспилотный летательный аппарат. БПЛА был уничтожен силами ПВО военной базы "Хатам аль-Анбия".

Об уничтожении беспилотника информационному агентству Tasnim сообщил губернатор Тегерана Иса Фархади.

По словам губернатора "квадрокоптер" был сбит после того, как он приблизился к беспилотной зоне над Тегераном.

Иса Фархади также сообщил, что властям пока не удалось выяснить, кому принадлежал беспилотный аппарат.

Вместе с тем, агентство сообщает, что жители иранской столицы слышали "залп зенитных орудий".