Беспорядки возле Текоа: ранены пятеро участников арабских беспорядков

Израильские военнослужащие, выполнявшие оперативное задание в районе арабской деревни Текоа, были атакованы группой местных жителей, которые бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью.

Палестинское информационное агентство Maan сообщает, что израильские военнослужащие открыли огонь в сторону участников беспорядков, применив наряду с резиновыми пулями и слезоточивым газом, боевые патроны.

Согласно этому источнику, были ранены пятеро местных жителей. 17-летний подросток был ранен тремя пулями в грудь. Но, как пишет Maan, раненый, находящийся в тяжелом состоянии, был "арестован" военнослужащими и увезен в "неизвестном направлении".

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует эти сообщения.