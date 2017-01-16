Парламент Турции утвердил конституционную реформу в первом чтении

В ночь на 16 января парламент Турции завершил рассмотрение в первом чтении всех статей закона о конституционной реформе, предложенного правящей Партией справедливости и развития. Он призван превратить Турцию в президентскую республику.

За проект закона, значительно расширяющего полномочия главы государства, проголосовали 344 депутата, против – 131. Теперь парламентариям предстоит рассмотреть каждую статью во втором чтении. В случае положительного исхода проект будет вынесен на референдум.

В соответствии с проектом новой конституции, пост премьер-министра будет отменен, а министры будут подчиняться непосредственно президенту. Глава государства получит право назначать и увольнять членов кабинета без санкции парламента.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался поражением попытки государственного переворота 15-16 июля 2016 года для масштабных чисток армии, полиции, государственного аппарата. Путч предоставил ему возможность провести реформы, ранее не пользовавшиеся общественной поддержкой.