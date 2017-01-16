16 января 2017 г.
последняя новость: 17:47
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Ближний Восток

Скончался от ранений один из участников беспорядков возле Текоа

время публикации: 17:36 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати фото
Возле Текоа вспыхнули столкновения между израильскими военнослужащими и арабской молодежью

Палестинское информационное агентство Wafa со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что в ходе подавления беспорядков возле арабской деревни Текоа израильскими военнослужащими был застрелен 18-летний местный житель.

Корреспондент Wafa сообщает, что 18-летний Кусай Хасан Амур был ранен в живот и бедро. Несмотря на полученное им тяжелое ранение, он был "арестован" израильскими военнослужащими. "А затем было объявлено, что он скончался", - сообщает Wafa.

О том, что участник беспорядков возле Текоа скончался от полученных ранений, также сообщила израильская радиостанция "Решет Бет".

Ранее палестинское агентство Maan сообщило, о том, что возле Текоа вспыхнули столкновения между израильскими военнослужащими и арабской молодежью. Военнослужащие открыли огонь в сторону участников беспорядков, применив наряду с резиновыми пулями и слезоточивым газом, боевые патроны.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 января 2017 г.
Арабские беспорядки возле Текоа: ЦАХАЛ применил оружие







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Понедельник, 16 января 2017 г.
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