Скончался от ранений один из участников беспорядков возле Текоа

Палестинское информационное агентство Wafa со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что в ходе подавления беспорядков возле арабской деревни Текоа израильскими военнослужащими был застрелен 18-летний местный житель.

Корреспондент Wafa сообщает, что 18-летний Кусай Хасан Амур был ранен в живот и бедро. Несмотря на полученное им тяжелое ранение, он был "арестован" израильскими военнослужащими. "А затем было объявлено, что он скончался", - сообщает Wafa.

О том, что участник беспорядков возле Текоа скончался от полученных ранений, также сообщила израильская радиостанция "Решет Бет".

Ранее палестинское агентство Maan сообщило, о том, что возле Текоа вспыхнули столкновения между израильскими военнослужащими и арабской молодежью. Военнослужащие открыли огонь в сторону участников беспорядков, применив наряду с резиновыми пулями и слезоточивым газом, боевые патроны.