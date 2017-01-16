Хуситы признали, что получают помощь Ирана

Командир ракетного подразделения йеменских хуситов Абу Мухаммад , взятый в плен суннитской коалицией, заявил, что Иран и ливанская группировка "Хизбалла" принимают активное участие в гражданской войне в Йемене.

По его словам, иранские и ливанские специалисты обеспечивают работу секретных военных объектов хуситов. Тем самым полевой командир подтвердил выводы отчетов, подготовленных независимыми экспертами.

Следует отметить, что иранские источники несколько месяцев назад перестали скрывать факт поставок вооружений йеменским шиитам. Так, агентство IRNA в 2016 году сообщало, что Иран поставляет в Йемен ракеты "Зильзаль-3", стоящие также на вооружении "Хизбаллы".