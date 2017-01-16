16 января 2017 г.
последняя новость: 09:45
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:38 Хуситы признали, что получают помощь Ирана
08:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 16 января
23:23 "Решет Бет": конференция в Париже не оправдала ожиданий Рамаллы
21:42 Турецкие власти исключили теорию эволюции из школьных программ
16:17 Катар финансирует закупку топлива для электростанции Газы
15:20 "Интерфакс": С-400 останутся в Сирии после свертывания российской группировки
15:11 "Аль-Джазира": в результате боевых действий около Дамаска погибли 12 мирных граждан
14:33 Убит генерал, получивший приказ обеспечить Дамаск водой
13:17 Парижская конференция открылась без израильтян и палестинцев
12:19 Самолет компании Eurowings приземлился в Кувейте после сообщения о бомбе
Ближний Восток

Хуситы признали, что получают помощь Ирана

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 09:38 блог версия для печати

Командир ракетного подразделения йеменских хуситов Абу Мухаммад , взятый в плен суннитской коалицией, заявил, что Иран и ливанская группировка "Хизбалла" принимают активное участие в гражданской войне в Йемене.

По его словам, иранские и ливанские специалисты обеспечивают работу секретных военных объектов хуситов. Тем самым полевой командир подтвердил выводы отчетов, подготовленных независимыми экспертами.

Следует отметить, что иранские источники несколько месяцев назад перестали скрывать факт поставок вооружений йеменским шиитам. Так, агентство IRNA в 2016 году сообщало, что Иран поставляет в Йемен ракеты "Зильзаль-3", стоящие также на вооружении "Хизбаллы".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
В Йемене убиты два племенных вождя хуситов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2016 г.
ИГ взяло ответственность за убийство десятков военных в Йемене
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 декабря 2016 г.
Хаменеи обвинил Великобританию в натравливании шиитов и суннитов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 декабря 2016 г.
40 солдат стали жертвами теракта-самоубийства в Адене







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017