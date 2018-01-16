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16 января 2018 г.
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Ближний Восток

СМИ: попытка ликвидации активиста ХАМАСа в Ливане могла быть акцией мести "Мосада" за теракт в Израиле

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:32 блог версия для печати фото
Автомобиль Абу Хамзы Хамдана после взрыва
Автомобиль Абу Хамзы Хамдана после взрыва
Сайда, Ливан

Власти Ливана продолжают расследование в связи со взрывом в Сайде (Сидоне) автомобиля, принадлежавшего активисту палестинской террористической организации ХАМАС Мухаммаду Хамдану. Не только руководство ХАМАСа, но и ливанские спецслужбы склоняются к версии о причастности Израиля к этой акции, пишет ливанское издание The Daily Star. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Напомним, что белый BMW Мухаммада Хамдана взорвался в воскресенье, 14 января, в квартале Абу Сидо района Аль-Бустан аль-Кабир в Сайде. Взрыв прогремел, когда Хамдан открыл дверь автомобиля. В результате взрыва активист ХАМАСа получил легкие ранения.

Еще в воскресенье публиковались предварительные выводы экспертизы: взорвалась бомба мощностью около 0,5 кг ТНТ.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" передавал 14 января, что в момент взрыва над Сайдой был замечен израильский самолет. Но, судя по всему, израильские ВВС отношения к этому инциденту не имели.

The Daily Star пишет, что следователи собрали записи камер наблюдения, установленных на соседних домах, около магазинов и школ. Помогло ли это зафиксировать момент минирования автомобиля Хамдана, неизвестно. Кроме того, были допрошены многие местные жители.

Газета отмечает, что Мухаммад Хамдан не является формальным представителем ХАМАСа в Ливане, но входит в "узкий круг" руководства этой организации.

Палестинские источники сообщили The Daily Star, что Мухаммад Хамдан был вовлечен в планирование нескольких терактов на территории Израиля. По версии издания, он мог быть причастен к подготовке теракта в Самарии, в результате которого 9 января был убит 35-летний раввин Разиэль Шевах. Если это действительно так, то покушение на Хамдана могло быть осуществлено агентами "Мосада", отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что Мухаммад (Абу Хамза) Хамдан является младшим братом члена политбюро ХАМАСа Усамы Хамдана, один из штабов которого находится в Бейруте. В 2006 году Мухаммад Хамдан был одним из представителей ХАМАСа на встрече с парламентариями в Норвегии, хотя позже заявлял, что выступал тогда исключительно в качестве переводчика.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 января 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2018 г.
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