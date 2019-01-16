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Ближний Восток

После ночной стрельбы в Газе ХАМАС заблокировал миссию ООН

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Офис ООН в Газе
Боевики ХАМАС в Газе
У КПП в секторе Газы

Силы безопасности ХАМАСа заблокировали штаб-квартиру миссии ООН в секторе Газы в связи с подозрениями, что три сотрудника организации были замешаны в инциденте на блокпосту группировки.

Агентство Safa цитирует источник в службах безопасности, рассказавший, что автомобиль с тремя вооруженными гражданами Италии не остановился для проверки на КПП, установленном в центральной части сектора. Когда по ним был открыт предупредительный огонь, они поспешили в штаб-квартиру миссии.

Согласно публикации, полиция сектора окружила здание, перекрыв въезд и выезд. Блокада была снята только после того, как службам безопасности ХАМАСа позволили проверить документы подозреваемых. Были установлены законность их пребывания в секторе и то, что они не связаны с Израилем.

Преодолеть кризис удалось после вмешательства специального координатора ООН по палестино-израильскому урегулированию Николая Младенова и посланника Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади.

Инцидент спровоцировал волну слухов в секторе и вызвал интерес арабских СМИ. В частности, о нем сообщил связанный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Майядин".

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