После ночной стрельбы в Газе ХАМАС заблокировал миссию ООН

Силы безопасности ХАМАСа заблокировали штаб-квартиру миссии ООН в секторе Газы в связи с подозрениями, что три сотрудника организации были замешаны в инциденте на блокпосту группировки.

Агентство Safa цитирует источник в службах безопасности, рассказавший, что автомобиль с тремя вооруженными гражданами Италии не остановился для проверки на КПП, установленном в центральной части сектора. Когда по ним был открыт предупредительный огонь, они поспешили в штаб-квартиру миссии.

Согласно публикации, полиция сектора окружила здание, перекрыв въезд и выезд. Блокада была снята только после того, как службам безопасности ХАМАСа позволили проверить документы подозреваемых. Были установлены законность их пребывания в секторе и то, что они не связаны с Израилем.

Преодолеть кризис удалось после вмешательства специального координатора ООН по палестино-израильскому урегулированию Николая Младенова и посланника Катара в Газе Мухаммад аль-Эмади.

Инцидент спровоцировал волну слухов в секторе и вызвал интерес арабских СМИ. В частности, о нем сообщил связанный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Майядин".